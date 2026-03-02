La china Huawei y la británica Aggreko desarrollarán sistema de almacenamiento en Amazonía brasileña

Por Leticia Fucuchima

SAO PAULO, 2 mar (Reuters) - La empresa china Huawei venderá baterías a la empresa británica Aggreko para un proyecto de energía renovable en la región amazónica de Brasil, en lo que se espera que se convierta en el mayor sistema de almacenamiento de energía del país, informaron ambas empresas a Reuters.

* Las baterías de Huawei funcionarán junto con plantas solares instaladas en microrredes en todo el estado brasileño de Amazonas, con el fin de diversificar el suministro eléctrico de Aggreko en la región y alejarlo de las contaminantes centrales térmicas.

* El proyecto de Aggreko costará alrededor de 850 millones de reales (US$165,55 millones) y tardará hasta tres años en completarse, con las primeras plantas entrando en funcionamiento entre 2027 y 2028, según Cristiano Lopes Saito, director de ventas de Aggreko para el sector de servicios públicos en Brasil.

* "Es un proyecto extremadamente disruptivo, el mayor proyecto de microrredes actualmente en América", dijo a Reuters Barbara Pizzolato, directora de redes autónomas de Huawei en Brasil.

* Aunque las centrales térmicas seguirán en funcionamiento para garantizar el suministro, el proyecto debería permitir reducir las emisiones de carbono, afirmaron las empresas.

* Prevén que las microrredes suministrarán energía a comunidades de 24 localidades del estado de Amazonas, incluidas grandes ciudades como Tefé, donde viven unas 75.000 personas.

* El proyecto supone un impulso para Huawei, ya que el fabricante chino busca expandir sus operaciones en Brasil ante las expectativas de una próxima subasta gubernamental de baterías, la primera de este tipo.

* Brasil está empezando a adoptar sistemas de almacenamiento de energía en baterías y solo cuenta con un proyecto a gran escala de este tipo, llevado a cabo por la empresa de transmisión ISA Energia en la costa del estado de São Paulo.

(1 dólar = 5,1345 reales) (Reporte de Leticia Fucuchima; edición de Nia Williams; Editado en Español por Ricardo Figueroa)