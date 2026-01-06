La china Sinograin compra 10 cargamentos de soja de EEUU en nuevos acuerdos, dicen operadores

SINGAPUR/PEKÍN, 6 ene (Reuters) - El almacenador estatal chino Sinograin compró 10 cargamentos de soja estadounidense esta semana, dijeron tres operadores a Reuters el martes, mientras el principal comprador del mundo sigue adquiriendo cargamentos estadounidenses tras la tregua comercial de finales de octubre.

Los cargamentos por un total de unas 600.000 toneladas métricas, se enviarán entre marzo y mayo, y las compras totales de soja estadounidense se acercan ya a los 10 millones de toneladas, según los operadores.

Esto representa más del 80% de los 12 millones de toneladas métricas que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que China se comprometió a comprar a finales de febrero.

"Hubo más cargamentos estadounidenses comprados por Sinograin y las compras totales están muy cerca de los 10 millones de toneladas", dijo uno de los operadores con conocimiento directo de las operaciones. "Creemos que China comprará un par de millones de toneladas más para cumplir el objetivo".

Las compras de China han apuntalado la soja de Chicago en las últimas semanas, ayudando al mercado a terminar 2025 con una nota positiva, ya que la reanudación de las importaciones de Estados Unidos tras el deshielo de las relaciones entre Pekín y Washington ha borrado la mayor parte de las pérdidas sufridas durante la guerra comercial.

La soja de Chicago subía un 0,1% a US$10,62 el bushel a las 1140 GMT del martes.

Pekín ha incrementado las compras de soja estadounidense a pesar del exceso de oferta interna, impulsado por el récord de llegadas de Sudamérica y la debilidad de la demanda.

En diciembre, Sinograin celebró tres subastas públicas para dar cabida a los envíos de Estados Unidos en medio de un amplio suministro interno.

Sin embargo, los precios promedio y las tasas de liquidación cayeron en las sucesivas rondas, y sólo un tercio de la soja se vendió en la última subasta, informó Reuters anteriormente.

Los operadores esperaban que Sinograin vendiera alrededor de 4 millones de toneladas métricas en las subastas. (Reportajes de Ella Cao en Pekín, Naveen Thukral en Singapur y Gus Trompiz en París. Editado en Español por Ricardo Figueroa)