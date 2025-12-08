La china Sinograin fija la primera subasta de soja importada en tres meses

PEKÍN, 8 dic (Reuters) - El almacenador estatal chino Sinograin subastará el jueves 512.500 toneladas métricas de soja importada, su primera venta de este tipo en tres meses, después de que una tregua comercial con Washington provocó un aumento de las compras a Estados Unidos.

La soja, producida entre 2022 y 2023, se ofrecerá a las 13:30 hora local (05:30 GMT) del 11 de diciembre, dijo el Centro Nacional de Comercio de Granos en un aviso publicado el lunes.

Los operadores están atentos a cualquier indicio de subastas importantes de soja por parte de Sinograin, que prevén que podría estar haciendo hueco a las compras de soja estadounidense.

"El volumen es relativamente grande en lo que respecta a estas subastas", dijo Even Rogers Pay, director de Trivium China, con sede en Pekín.

"Si bien es difícil decir con certeza que el objetivo es hacer espacio para las compras de soja dirigidas por el Estado, es bastante probable que eso haya jugado un papel", agregó.

China, que había evitado en gran medida la soja estadounidense durante el tenso enfrentamiento comercial entre Washington y Pekín, ha intensificado las compras tras la tregua comercial de finales de octubre entre los líderes de ambos países en Corea del Sur.

Los mercados esperaban que los importadores estatales de grano COFCO y Sinograin reanudaran rápidamente las compras significativas, pero sólo COFCO ha liderado las compras hasta ahora, reservando unos 2,7 millones de toneladas de soja estadounidense desde finales de octubre, muestran los datos del Departamento de Agricultura estadounidense.

En octubre, el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que China compraría rápidamente 12 millones de toneladas de soja estadounidense. La semana pasada, pareció retrasar ese plazo hasta finales de febrero.

China no ha confirmado oficialmente el volumen ni el plazo. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson, Editado en Español por Ricardo Figueroa)