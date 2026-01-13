La china Sinograin vende total de soja en subasta antes de llegada de envíos de EEUU

Por Ella Cao y Naveen Thukral

PEKÍN/SINGAPUR, 13 ene (Reuters) - La empresa estatal china Sinograin vendió el martes ⁠el total de las ⁠1,1 millones de toneladas métricas de soja ofrecidas en su cuarta subasta desde diciembre, dijeron los operadores, ya que se mueve para ⁠reducir los inventarios ‌antes ​de la llegada de envíos de Estados Unidos.

La soja importada, de las ​cosechas 2022-2025, se vendió a un precio promedio de 3.811 yuanes (546,29 ‌dólares) por tonelada, con entregas programadas principalmente para ‌marzo y abril, dijeron las fuentes.

"Algunas ​plantas de trituración están un poco cortas de soja para marzo y abril, por lo que están comprando en las subastas del gobierno", dijo un comerciante de semillas oleaginosas en Pekín. "En general, hay una amplia oferta de soja en el mercado".

Sinograin celebró tres subastas en diciembre -sus primeras ventas en tres meses- después de que una tregua comercial con Washington ⁠estimuló el aumento de las compras de soja estadounidense.

En esas subastas se vendieron unas 900.000 toneladas ​de los aproximadamente 1,5 millones ofrecidos, aunque tanto los precios promedio como las tasas de liquidación cayeron en cada ronda.

Las compras chinas de la actual cosecha estadounidense se estimaban entre 8,5 y casi 10 millones de toneladas a principios de la semana pasada, lo que supone hasta el 80% de los 12 millones ⁠de toneladas que el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que China se ​había comprometido a comprar para finales de febrero.

Las recientes compras de Sinograin han acercado a China a ese objetivo.

Los envíos de soja estadounidense a China se aceleraron después de meses ‍de estancamiento del comercio debido a la guerra arancelaria, y Reuters informó en diciembre que al menos seis buques a granel habían sido programados para cargar en las terminales de la Costa del Golfo.

Pekín no publica datos oficiales sobre sus inventarios de cereales y oleaginosas, ​pero los operadores estiman que Sinograin tiene entre 40 y 45 millones de toneladas de soja, suficientes para cubrir unos cinco meses de consumo.

(1 dólar = 6,9762 yuanes) (Reporte de Ella Cao en ‍Pekín y Naveen Thukral en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)