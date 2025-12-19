La china Sinograin vende un tercio de la soja en subasta, según Mysteel

19 dic (Reuters) - La china Sinograin vendió el 32,7% de las 550.000 toneladas métricas de soja ofrecidas en su tercera subasta de este mes, informó el viernes la consultora Mysteel, cifra inferior al 77,5% de la primera subasta, lo que refleja un interés de compra más débil, mientras el almacenador estatal trabaja para hacer espacio para las llegadas de soja de Estados Unidos.

Sinograin vendió 179.702 toneladas métricas de soja importada de las cosechas de 2022 y 2023 a 3.750,83 yuanes (US$532,74) por tonelada métrica, con entregas programadas desde enero hasta finales de mayo, dijo Mysteel.

Las subastas se producen en un momento en el que Pekín está aumentando las compras de cargamentos estadounidenses tras la tregua comercial con Washington a finales de octubre, a pesar de un exceso de oferta interna impulsado por las llegadas récord de Sudamérica y la atonía de la demanda.

Los precios promedio y las tasas de adjudicación de las subastas han caído en rondas sucesivas. En las dos subastas anteriores se vendieron unas 720.000 toneladas en total, lo que representa el 70% del volumen ofertado, con unos precios promedio de 3.935,3 yuanes y 3.852 yuanes por tonelada, respectivamente.

La menor tasa de adjudicación de la subasta "refleja el hecho de que China tiene fundamentalmente suficientes suministros de soja", dijo un comerciante con sede en China.

China ha comprado más de 7 millones de toneladas métricas de soja de Estados Unidos desde octubre, dijeron a Reuters tres comerciantes, lo que la sitúa a más de la mitad de un objetivo de 12 millones de toneladas citado por algunos altos funcionarios estadounidenses.

Pekín no publica datos oficiales sobre sus inventarios de cereales y oleaginosas, pero los operadores estiman que el almacenista estatal Sinograin tiene entre 40 y 45 millones de toneladas métricas de soja, suficientes para cubrir unos cinco meses de consumo.

Los operadores han declarado que esperan que se ofrezcan unas 4 millones de toneladas en el actual ciclo de subastas.

(1 dólar = 7,0406 yuanes chinos)

