La china Tencent abandona oferta de Paramount por Warner Bros para evitar cuestionario de seguridad

BANGKOK (AP) — El gigante chino de los videojuegos y las redes sociales Tencent Holdings se ha retirado de la oferta de Paramount Skydance Corp. para comprar Warner Bros Discovery, según una presentación revisada de su oferta de adquisición por parte de Paramount ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La presentación vista el miércoles muestra que la empresa china retiró su compromiso de financiamiento de US$1.000 millones para la oferta de adquisición.

Paramount dijo que la participación de la empresa china en la oferta había generado preocupación, ya que sería una "fuente de financiamiento de capital no estadounidense", lo que podría someter su oferta a una revisión por parte del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, conocido como CFIUS. Esto a pesar de que la aprobación por parte de CFIUS o de la Comisión Federal de Comunicaciones no era una condición de la oferta.

La presentación ante la SEC, fechada el lunes, indicó que los fondos soberanos extranjeros de Arabia Saudí, Abu Dabi y Qatar, que están proporcionando US$24.000 millones para la oferta de Paramount, habían acordado renunciar a un derecho a participar en la gestión de Warner Bros para evitar un escrutinio adicional.

Paramount presentó el lunes una oferta hostil de adquisición por US$77.900 millones para Warner Bros. Discovery, compitiendo con el postor rival Netflix para comprar la compañía que controla HBO, CNN y un famoso estudio de cine.

Las grandes transacciones que involucran empresas extranjeras a veces están sujetas a revisiones de seguridad nacional por parte de CFIUS, un grupo del gobierno de Estados Unidos presidido por el Secretario del Tesoro que estudia fusiones por razones de seguridad nacional. Tiene el poder de obligar a las empresas a cambiar estructuras de propiedad o desinvertir completamente de Estados Unidos.

Bajo el mandato del expresidente Joe Biden, así como del presidente Donald Trump, el Departamento del Tesoro ha buscado fortalecer sus poderes a medida que aumentan las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la inversión extranjera.

Tencent está entre docenas de empresas chinas que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha incluido en una lista de empresas que, según dijo, tienen vínculos con el ejército de China. Tencent, cuyas acciones cotizan en Hong Kong, lo niega.

Con sede en el centro tecnológico y financiero del sur de Shenzhen, Tencent es propietaria del desarrollador de League of Legends, Riot Games, y tiene vínculos con otras grandes marcas de entretenimiento de Estados Unidos. También tiene un acuerdo de transmisión con la Asociación Nacional de Baloncesto.

Es el mayor inversor de capital del mundo en juegos en línea y una importante empresa de entretenimiento y redes sociales, operando el servicio de mensajería y pagos WeChat en la popular China y con emigrantes chinos en el extranjero. Tencent tiene una capitalización de mercado de más de US$700.000 millones, según la bolsa de valores de Hong Kong.

No hubo comentarios inmediatos de Tencent.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.