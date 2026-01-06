La CIA concluye que los leales al régimen son los más adecuados para dirigir Venezuela, según fuentes

Por Steve Holland

WASHINGTON, 6 ene (Reuters) -

Una evaluación clasificada de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) presentada al presidente Donald Trump concluyó que los altos cargos leales a Nicolás Maduro, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez, estaban mejor posicionados para mantener la estabilidad si el líder venezolano perdía el poder, dijeron el lunes dos fuentes informadas sobre el asunto.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron un artículo exclusivo de The Wall Street Journal.

Trump fue informado del artículo y lo compartió con un pequeño grupo de su equipo de seguridad nacional, dijeron las fuentes.

La evaluación fue una de las razones por las que Trump decidió respaldar a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en lugar de a la líder opositora María Corina Machado, dijeron las fuentes.

La Casa Blanca declinó confirmar esta información.

"El presidente Trump es informado rutinariamente sobre la dinámica política interna en todo el mundo", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en respuesta a una consulta.

"El presidente Trump es informado rutinariamente sobre la dinámica política interna en todo el mundo", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en respuesta a una consulta.

"El presidente y su equipo de seguridad nacional están tomando decisiones realistas para asegurar finalmente que Venezuela se alinee con los intereses de Estados Unidos y se convierta en un país mejor para el pueblo venezolano".