La cifra de niños secuestrados en ataque a una escuela en Nigeria supera los 300

ABUYA, Nigeria (AP) — Más de 30.000 alumnos y 12 maestros fueron secuestrados por hombres armados durante un ataque a la escuela St. Mary, una institución católica, en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, dijo el sábado la Asociación Cristiana de Nigeria, que actualizó el conteo anterior de 215 escolares.

La cifra se modificó "después de llevar a cabo un ejercicio de verificación y un censo final," explicó un comunicado del reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la sección estatal de la CAN, que visitó el centro el viernes.

El secuestro en el centro ubicado en la remota comunidad de Papiri, en el estado de Níger, ocurrió cuatro días después de que 25 escolares fueran capturados en circunstancias similares en la localidad de Maga, en el estado vecino de Kebbi, a 170 kilómetros (106 millas) de distancia.

Ningún grupo se atribuyó por el momento la responsabilidad por los secuestros y las autoridades dijeron que se movilizaron escuadrones tácticos junto con cazadores locales para rescatar a los niños.

