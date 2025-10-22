La CIJ se pronunciará sobre la obligación de Israel de permitir la ayuda a los palestinos

Por Stephanie van den Berg

LA HAYA, 22 oct (Reuters) - El máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitirá el miércoles una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel para con las organizaciones de ayuda humanitaria de la ONU y otras que intentan trabajar en Gaza y Cisjordania.

La opinión, solicitada por la Asamblea General de la ONU en diciembre, se seguirá muy de cerca, en un momento en que podría tener efectos más allá del conflicto de Gaza. Se espera que aborde la protección que los Estados deben proporcionar al personal de la ONU en todo el mundo.

Las opiniones consultivas de la CIJ, también conocido como Tribunal Mundial, tienen peso jurídico y político, pero no son vinculantes y el tribunal no tiene poder de ejecución.

En abril de este año, abogados de las Naciones Unidas y representantes palestinos ante la CIJ acusaron a Israel de infringir el derecho internacional al negarse a permitir la entrada de ayuda en Gaza entre marzo y mayo.

Desde entonces se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria, pero los representantes de la ONU afirman que no es ni de lejos lo que se necesita para paliar una catástrofe humanitaria.

El plan de alto el fuego de 20 puntos mediado por Estados Unidos a principios de este mes permite la entrada en Gaza de 600 camiones de ayuda al día. Israel ha acusado anteriormente a Hamás de robar los alimentos entregados en el enclave, lo que niega, y ha dicho que la restricción de la ayuda era para presionar al grupo miliciano.

Israel no compareció ante la CIJ en las audiencias, pero presentó su posición jurídica por escrito. En abril, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, calificó las audiencias de "circo" y dijo que se estaba politizando el tribunal.

La solicitud de un dictamen de la CIJ fue motivada por una ley israelí de 2023 que prohibía a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA operar en el país, al considerar que la organización había empleado a miembros de Hamás que participaron en los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023.

La ONU dijo en agosto del año pasado que nueve empleados de la UNRWA podrían haber participado en el asalto de Hamás y que habían sido despedidos. Otro comandante de Hamás, confirmado por la UNRWA como uno de sus empleados, fue asesinado en Gaza en octubre de 2024, según Israel.

En una opinión consultiva anterior de 2024, la CIJ determinó que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y debe terminar inmediatamente.

El tribunal también afirmó que Israel tiene obligaciones en materia de derechos humanos con los palestinos debido a su posición como potencia ocupante.

El tribunal comenzará a leer su decisión a las 15:00 hora local (1300 GMT). (Información de Stephanie van den Berg; edición de Andrew Heavens y Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)