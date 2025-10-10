La Ciudadela de Jaca (Huesca) ofrece este sábado un recital de gaita a cargo de Alejo Rodríguez

JACA (HUESCA), 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Ciudadela de Jaca acoge este sábado un recital de gaita del argentino afincado en Escocia Alejo Rodríguez, músico con dos décadas de trayectoria, tiempo en el que ha tenido tiempo de tocar en el Castillo de Edimburgo y formó parte de la actuación organizada en Glasgow para recibir al Dalai Lama.

Su actuación dará comienzo a las 18.45 horas y se prolongará hasta el cierre del recinto. La experiencia musical de Rodríguez se centra en la gaita pero desde hace un lustro incluye también el arpa.

Formó parte de diferentes grupos escoceses y ha tocado en distintos eventos, tanto individual como grupalmente. En grupo, participó en desfiles, competiciones y eventos. Individualmente, ha tocado en sitios emblemáticos como el Castillo de Edimburgo, y fue invitado por los Everly Brothers, entre otros.

En su repertorio, hay temas tradicionales principalmente, pero también algunos temas propios entre los cuales está con Montañas de Aragón. Alejo no es profesional de la música, solamente la lleva en el corazón.