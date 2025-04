la cnmc aprobará la compra de sabadell por bbva con medidas correctoras la próxima semana

(Reescribe con detalles y contexto, cambia titular y fecha, agrega autor)

Por Jesús Aguado

MADRID, 25 abr (Reuters) - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobará la adquisición de Sabadell por parte de BBVA la próxima semana, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento del asunto, despejando potencialmente otro obstáculo en la larga opa hostil.

Según los términos de la aprobación, BBVA tendrá que asumir algunos compromisos, o los llamados remedios que una empresa que adquiere otra se compromete a tomar para aliviar el impacto de una fusión en los competidores, clientes y proveedores, pero no se espera que sean onerosos, dijo una de las fuentes el jueves. BBVA, que sorprendió a España el pasado mes de mayo cuando se volvió hostil en su persecución de Sabadell con una oferta de más de 12.000 millones de euros (13.650 millones de dólares) en aquel momento, quiere crear un banco con más de un billón de euros en activos totales para ayudarle a ganar escala y afrontar mejor un entorno de tipos de interés más bajos. La adquisición, a la que se opone el Gobierno español, también debe ser autorizada por la CNMV. Madrid no puede detener una oferta, pero sí puede bloquear una fusión completa entre los bancos.

"Si no hubiera habido indicios de que se aprobaría con compromisos, no habríamos llegado a esta fase", dijo una de las fuentes, refiriéndose a que la operación había avanzado a una fase 2 de revisión, sin detallar los remedios. La aprobación formal debe tomarla la Sala de Competencia de la CNMC, que se reunirá la próxima semana. Una tercera persona dijo que el proceso de autorización podría alargarse hasta principios de mayo para no coincidir con la publicación de resultados de los bancos. A principios de abril, BBVA presentó a la CNMC un quinto conjunto de propuestas en un documento al que tuvo acceso Reuters que forma parte de una revisión en profundidad de la segunda fase para abordar preocupaciones específicamente relacionadas con los préstamos para pequeñas y medianas empresas (pymes).

Las últimas propuestas, que según una de las fuentes aún podrían sufrir más modificaciones, incluyen el mantenimiento, durante un mínimo de tres años, de las condiciones actuales de todos los productos para clientes autónomos y pymes en áreas en las que ambos bancos tendrían una posición dominante en el mercado.

BBVA amplió de 18 meses a tres años el mantenimiento de todas las líneas de circulante para todos las pymes clientes de Sabadell y también se comprometió a mantener el volumen de crédito para las pymes que tengan el 100% de su financiación con BBVA y/o Sabadell.

Sabadell califica de insuficientes los remedios propuestos por BBVA y cree necesarios cambios estructurales, como la enajenación de activos. Cuando la CNMC llevó la revisión a un análisis más largo de la fase 2, dijo que las regiones de Cataluña y Valencia eran problemáticas, ya que incluyen provincias en las que la cuota de mercado combinada de BBVA y Sabadell para productos de banca minorista supera el 30%.

(1 dólar = 0,8794 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de Andrei Khalip y Susan Fenton; editado en español por Javier Leira y Benjamín Mejías Valencia)