La CNMC autoriza con compromisos la compra de Urban Sports Club por parte de Wellhub

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha autorizado con compromisos la compra de Urban Sports Club GmbH (USC) por parte de GPNL International Holding B.V. (Wellhub), según ha anunciado en un comunicado.

"Una vez concluida la investigación, la CNMC considera que los compromisos que ha presentado Wellhub son suficientes para solucionar los problemas que esta concentración supone para la competencia", ha manifestado el organismo presidido por Cani Fernández.

La CNMC ha explicado que la compra de USC afecta a los agregadores de servicios de 'fitness' y bienestar para clientes corporativos en España. De acuerdo con el organismo, los agregadores alcanzan acuerdos con gimnasios y otros proveedores para ofrecer una "amplia gama" de planes de 'fitness' y bienestar a empresas (clientes corporativos), que los ponen a disposición de sus empleados como parte de su política de beneficios.

En esta línea, el organismo ha resaltado que Wellhub es el agregador de servicios de 'fitness' y bienestar para clientes corporativos líder en España; y USC, uno de sus principales competidores.

Entre sus compromisos, Wellhub ha propuesto no incluir cláusulas o incentivos de exclusividad en los contratos con proveedores y clientes corporativos; así como dejar sin efecto las obligaciones de exclusividad que incluyen los contratos existentes firmados con los colaboradores (salvo algunas excepciones hasta un plazo concreto donde se habían comprometido inversiones) y los clientes corporativos.

Asimismo, la compañía ha planteado no penalizar a los colaboradores ni a los clientes corporativos por emplear servicios de terceros agregadores y comunicar los compromisos a sus usuarios.

"Los compromisos están dirigidos a facilitar el desarrollo de agregadores alternativos en el mercado, evitando que relaciones de exclusividad formales o de facto con los proveedores y los clientes corporativos impidan el crecimiento de los competidores actuales y potenciales. La duración de estos compromisos será de cuatro años", ha informado la CNMC.

POSIBLES RIESGOS PARA LA COMPETENCIA

El organismo ha señalado que la operación "refuerza el liderazgo de Wellhub, generando solapamientos horizontales con adiciones de cuota de mercado en un mercado concentrado 'per se' en el que solamente existen tres competidores".

Además, el organismo ha indicado que "existen barreras de entrada y expansión a este mercado que la entidad reforzará con la compra de USC, como las economías de red (cuantos más clientes corporativos tiene un agregador, más atractivo resulta para los establecimientos colaboradores, y viceversa)".

"No obstante, no son barreras insalvables y el mercado tiene un cierto dinamismo: la cuota de mercado de los competidores ha aumentado en el último año en un contexto de crecimiento del sector.

Por otro lado, existe cierta presión competitiva sobre estos agregadores desde fuera del mercado, como la ejercida por cadenas de gimnasios", ha añadido la CNMC.

La CNMC ha asegurado que, con la compra de USC, Wellhub reforzaría su capacidad e incentivo para imponer exclusividades tanto a los clientes corporativos como a los establecimientos colaboradores.

"Mantener todas las exclusividades e imponer nuevas cláusulas de exclusividad limitaría la capacidad de los competidores para crecer o entrar en el mercado, ya que no podrían acceder ni a los principales establecimientos colaboradores ni a los principales clientes corporativos", ha apuntado Competencia.

Por otro lado, la CNMC considera que no aplicar cláusulas de exclusividad "limita los riesgos de que suban los precios para los clientes corporativos y de que caigan las remuneraciones de los colaboradores".

Para el organismo, varios factores mitigarían dichos riesgos, como la presión competitiva —ejercida por otros agregadores y por las cadenas de gimnasios desde fuera del mercado— y el poder compensador de la demanda (grandes clientes corporativos).