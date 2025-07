La CNMC autoriza que Esseco adquiera Ercros con la condición de romper acuerdos con la coreana UNID

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la adquisición de Ercros por parte de Esseco bajo la condición de que la compradora rescinda acuerdos clave con el grupo coreano UNID y evite exclusividades con distribuidores de productos potásicos. La operación, notificada el 28 de junio de 2024 y autorizada en segunda fase, consiste en la adquisición del control exclusivo de Ercros por Esseco mediante una oferta pública de adquisición (OPA) no solicitada, presentada el 27 de junio de 2024. La CNMC aprecia riesgos para la competencia en los mercados de hidróxido de potasio, tanto sólido como líquido, y carbonato de potasio, por lo que la aprobación de la concentración queda condicionada ante la falta de compromisos presentados por las partes. Durante su análisis, el organismo ha destacado que los mercados afectados están "altamente concentrados", con Esseco y Ercros como dos principales operadores y competidores cercanos, y acceso a las fuentes de suministro más competitivas en precio, cantidad y estabilidad de suministro. Según la CNMC, el resto de los competidores, reales o potenciales, "no tienen capacidad ni incentivos para ejercer presión competitiva a la entidad resultante". El sector afectado es la fabricación de productos básicos de química orgánica e inorgánica, concretamente la comercialización de hidróxido de potasio y carbonato de potasio, donde las partes se solapan en el ámbito nacional. La resolución señala que "en todos los mercados se producen solapamientos horizontales superiores al 80% en volumen y 70% en valor", situando a la entidad resultante a "mucha" distancia de sus principales competidores. Ante la falta de producción nacional, salvo un pequeño productor de KOH líquido, el acceso a fuentes de suministro competitivas marca la capacidad de competir en el mercado. Esseco es un operador verticalmente integrado con gran capacidad productiva en Italia, mientras que Ercros dispone de un acuerdo de suministro en exclusiva con el principal fabricante mundial, el grupo coreano UNID. En caso de completarse la operación, la nueva entidad dispondría, según la CNMC, de "una posición de cuasi monopolio en los tres mercados analizados, a mucha distancia del resto de los competidores". El consejo de la CNMC ha impuesto dos condiciones principales para aprobar la operación: Esseco deberá rescindir el contrato de suministro con UNID para KOH y K2CO3 con destino a la Península Ibérica y no podrá firmar nuevos acuerdos con ese proveedor para estos productos por cinco años; además, no podrá imponer condiciones de exclusividad a distribuidores para evitar dificultar el acceso a otros competidores, siendo esta obligación también por cinco años desde el cierre de la operación.

