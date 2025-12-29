La CNMC desregula el mercado mayorista de terminación de llamadas fijas

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado desregular el mercado mayorista de terminación de llamadas fijas, por lo que en los próximos seis meses se retirarán las obligaciones a las que ahora están sujetas las operadoras en este segmento de negocio, según ha informado la entidad en un comunicado. El servicio de terminación fija permite que los clientes de un operador, ya sea fijo o móvil, puedan llamar a los usuarios de telefonía fija de otras telecos. Para ello, el operador que realiza la llamada paga un precio de terminación a la empresa de telefonía fija que la recibe. De este modo, todos los operadores de telefonía fija hacen llamadas a otros operadores y, a su vez, reciben llamadas de los demás, por lo que todos los operadores de telefonía fija son, a la vez, proveedores del servicio de terminación y clientes de sus competidores. En este contexto, el análisis del mercado realizado por la CNMC constata, por un lado, que el uso de las llamadas de voz fija está perdiendo peso de "manera sostenida". Sobre ello, apunta que desde 2020 el tráfico ha descendido cerca de un 65% en el segmento residencial y casi un 35% en el empresarial. "Los ingresos medios por línea se han reducido de 3,39 a 1,96 euros mensuales. Si se considera el tráfico total de voz, tanto fijo como móvil, el tráfico de voz fija representa solo el 7,4%", ha añadido la CNMC. El informe de la CNMC también señala que el operador con mayor cuota de mercado en términos de tráfico de telefonía fija es Telefónica, con un 41%, seguida por MasOrange con un 29%. Desde el punto de vista mayorista, el análisis del mercado de la CNMC indica que cada operador actúa como un monopolista dentro de su red y que "no hay riesgo de que se establezcan unos precios excesivos" debido a la normativa europea, que establece un precio mayorista máximo de terminación fija de 0,07 céntimos por minuto para todos los países de la Unión Europea. "La CNMC tampoco ve probable que los operadores incurran en prácticas anticompetitivas distintas a la fijación de precios excesivos (como denegación de acceso o condiciones discriminatorias). En el hipotético caso de que ocurriera, la CNMC podría actuar mediante herramientas regulatorias como la resolución de conflictos o la imposición de obligaciones simétricas", ha advertido la entidad. La CNMC ha subrayado que, además de su análisis, también ha tenido en cuenta las observaciones de la Comisión Europea y de la consulta pública lanzada a mediados del pasado mayo para tomar la decisión de desregular el mercado de terminación de llamadas fijas.