La CNMC eleva la tasa anual de coste del capital de Telefónica para 2025 hasta el 5,41%.

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado fijar la tasa anual del coste del capital a aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2025 de Telefónica en el 5,41%, frente al 5,34% del año pasado. El coste medio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés) es el tipo al que se espera que una empresa retribuya por término medio a todos sus tenedores de valores (acciones y bonos) y suele denominarse "coste de capital de la empresa", explica la CNMC.

De este modo, el organismo calcula cada año el WACC de los operadores del sector de las telecomunicaciones sujetos a la obligación de contabilidad de costes, en este caso, Telefónica (antes había más). En este contexto, la contabilidad de costes sirve para determinar el precio de los servicios mayoristas regulados, es decir, el alquiler de redes a otras empresas para que estas puedan ofrecer servicios.

Para calcular la tasa anual del coste del capital, la CNMC utiliza una metodología estipulada por la Comisión Europea y con la que se ponderan las dos fuentes principales de financiación posibles, es decir, la deuda y los fondos propios, en función de sus respectivos pesos en la estructura de financiación.

En 2022 la CNMC situó la tasa anual del coste del capital de Telefónica en el 5,2%, en 2023 se situó en el 5,55% y en 2024 fue del 5,34%.

Una vez definido el WACC para Telefónica, la CNMC ha notificado la resolución a la Comisión Europea, al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros de la Unión Europea y a los ministerios de Economía y de Transformación Digital.