La CNMC fija una rentabilidad del 6,58% de las redes eléctricas para 2026-2031

El organismo regulador de la competencia en España ha aprobado una serie de normas que fijan en un 6,58% la rentabilidad financiera de las actividades de la red eléctrica durante los próximos seis años, con el fin de equilibrar las necesidades de inversión en la red con la protección de los consumidores.

El apagón masivo que afectó a España y Portugal el 28 de abril reavivó el debate sobre la inversión en las redes eléctricas y su rentabilidad. Las compañías eléctricas invierten en las redes a cambio de un rendimiento estable, que los consumidores pagan en última instancia a través de sus facturas de electricidad. En un comunicado a última hora del lunes, la CNMC dijo que la nueva tasa de retribución financiera para el transporte de electricidad, la operación del sistema y la distribución aumentaría en 100 puntos básicos entre 2026 y 2031 desde el 5,58% en el anterior período de seis años.

El organismo también ha introducido directrices para calcular la remuneración de la distribución de electricidad, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad de la red, reducir las pérdidas e incentivar la electrificación.

Según la CNMC, la metodología de distribución se ajusta a los límites de inversión del Gobierno, remunerando las inversiones auditadas hasta el 0,13% del producto interior bruto.

El regulador dijo que siguió un proceso "garantista y participativo" en su decisión, incluyendo siete consultas públicas y cinco audiencias públicas, y solicitó la opinión del Ministerio de Energía de España en cinco ocasiones. En los últimos años, grupos energéticos como Iberdrola y Enel se han centrado más en la ampliación y mejora de las redes eléctricas y han adoptado un enfoque más selectivo de los proyectos de energías renovables.

