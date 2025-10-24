La CNMC inicia un expediente sancionador contra empresas dedicadas a la aviación ejecutiva
1 minuto de lectura
24 oct (Reuters) - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC):
* Inicia un expediente sancionador contra varias empresas dedicadas a la aviación ejecutiva
* La investigación tiene su origen en una información que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) remitió a la CNMC
* Se investigan posibles prácticas anticompetitivas que afectan al mercado de prestación de servicios aeroportuarios en tierra, concretamente en bases fijas de operaciones (FBO)
* Se abre un periodo máximo de 24 meses para su resolución
* El procedimiento investiga a Air Taxis Handling, Aviapartner Spain, General Aviation Services, Mallorcair, Sky Valet Spain, United Aviation Services y Universal Aviation Spain por supuestas conductas anticompetitivas
Fuente de la información: https://tinyurl.com/4dzs4zzw
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
