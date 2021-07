La CNMC insta a la RFEF a modificar su propuesta de comercialización de la Primera RFEF

La Comisi√≥n Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha instado a la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF) a que "modifique su propuesta para la comercializaci√≥n de los derechos audiovisuales" de la Primera RFEF, la tercera categor√≠a, en Espa√Īa, Europa y en los mercados internacionales de las temporadas 2021 a 2024.

Seg√ļn indic√≥ este viernes el organismo en nota de prensa, despu√©s de "analizar el contenido de la propuesta" del ente que preside Luis Rubiales, ha concluido que "incumple algunos aspectos establecidos en el Real Decreto-ley 5/2015 que regula los derechos audiovisuales de retransmisi√≥n del f√ļtbol profesional".

Entre los cambios, la CNMC "vuelve a instar" a la RFEF a que adec√ļe su propuesta de comercializaci√≥n en aspectos como "limitar las facultades que le han sido otorgadas a la comercializaci√≥n conjunta de los derechos audiovisuales incluidos en el √°mbito de este real decreto-ley" o "eliminar la menci√≥n a la titularidad de derechos que no tiene reconocidos".

Además, le solicita no incluir "oportunidades y obligaciones comerciales relativas a la publicidad que no se encuentran amparadas por la norma jurídica de aplicación y que resultan injustificadas y contrarias al principio de libertad de empresa" ni "las reservas de derechos, derechos no exclusivos, derechos incluidos, derechos reservados, otros derechos, etc., que no se justifican".

Tambi√©n debe reformar "aquellos aspectos se√Īalados en el informe contrarios a los principios de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminaci√≥n en el proceso de adjudicaci√≥n de los derechos" y eliminar "restricciones t√©cnicas que pretenden ofrecer un producto de inferior calidad y que no se justifican suficientemente".

"La CNMC recuerda que la Propuesta de comercialización presentada por la RFEF estará sujeta a los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC), y a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en todos aquellos aspectos que excedan el amparo recogido en el Real Decreto-ley 5/2015", remarcó la comisión.

Europa Press