La CNMC multa a filiales de Repsol con 20,5 millones de euros por prácticas abusivas

3 feb (Reuters) - El organismo regulador de la competencia en España dijo ⁠el martes que ⁠impondría multas por un total de 20,5 millones de euros (24,2 millones de dólares) ⁠a tres empresas ‌del ​grupo Repsol por lo que calificó de estrategia ​abusiva de reducción de márgenes que perjudicó ‌a las estaciones de servicio independientes ‌y de bajo ​coste.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señaló que Repsol ocupaba una posición dominante en el mercado mayorista nacional español de combustibles para automóviles suministrados a estaciones de servicio, lo que conlleva la obligación especial de ⁠no restringir la competencia.

El regulador descubrió que Repsol subió ​los precios al por mayor que cobraba a las estaciones de servicio entre abril y diciembre de 2022, al tiempo que reducía los precios efectivos al por menor en su propia red para clientes ⁠profesionales, principalmente camioneros.

Repsol no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La ​multa de la CNMC afecta a Repsol Comercial De Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones De Servicio, dijo ‍la CNMC.

Las tres empresas también tienen prohibido participar en licitaciones públicas relacionadas con el suministro de combustible para automóviles durante seis meses, añadió la CNMC en un comunicado. La decisión ​puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo de España.

(1 dólar = 0,8460 euros) (Información de Paolo Laudani y David Latona; edición de ‍Kirsten Donovan; edición en español de Paula Villalba)