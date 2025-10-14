La CNMC nombra nueva secretaria general a Teresa Hernández Guerra

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a propuesta de la presidenta Cani Fernández, ha aprobado el nombramiento de Teresa Hernández Guerra como nueva secretaria general del organismo en sustitución de José Manuel Bernabé Sánchez, que dejó vacante el puesto el 1 de septiembre para incorporarse como director gerente en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Así, tal y como ha informado la entidad en un comunicado este martes, dicha designación se ha llevado a cabo mediante concurso público y siguiendo los principios de transparencia e idoneidad para el puesto.

Teresa Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y cuenta con un Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid y un Máster en Liderazgo y Dirección Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública. Además, pertenece tanto al Cuerpo Superior de Administradores Generales del Gobierno de Canarias como al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Asimismo, el organismo ha destacado que la nueva secretaria general posee una "amplia experiencia" en el desempeño de funciones relacionadas con su nuevo cargo en la CNMC, ya que, entre otros puestos, ha sido subdirectora de Coordinación de la Contratación Pública del Canal Isabel II y vocal asesora del Gabinete del Ministro de Hacienda.

También ha trabajado en la Dirección General de Medio Ambiente (DG-ENV) de la Comisión Europea y ha sido consejera técnica en los Ministerios de Defensa, Economía y Hacienda y jefa de sección de contratación pública en el Gobierno de Canarias.

En este contexto, cabe recordar que la Secretaría General es el órgano de la CNMC al que, bajo la dependencia de la presidenta, le corresponde la prestación de los servicios comunes del organismo.

Por último, la institución ha remarcado que es un "organismo independiente del Gobierno", que comenzó su funcionamiento en octubre de 2013, y que tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios.