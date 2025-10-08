LA NACION

La CNMV anunciará el resultado de la oferta del BBVA sobre el Sabadell el 17 de octubre

8 oct (Reuters) - Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV):

* ESTÁ PREVISTO QUE ANUNCIE EL RESULTADO DE LA OFERTA DEL BBVA SOBRE EL SABADELL EL 17 DE OCTUBRE

* LAS DECISIONES QUE SE DERIVEN DE ESE RESULTADO SE COMUNICARÁN AL MERCADO ESE MISMO DÍA, 17 DE OCTUBRE, DESPUÉS DE LA CITADA PUBLICACIÓN

* EN CASO DE QUE BBVA TUVIERA QUE FORMULAR UNA OPA OBLIGATORIA, LA CNMV DARÍA A CONOCER LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO EQUITATIVO, POR DEBAJO DEL CUAL NO SE PODRÍA SITUAR EL PRECIO FIJADO POR EL OFERENTE

* CUALQUIER AFIRMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO EQUITATIVO COMUNICADA AL MERCADO ANTES DE QUE LA CNMV ANUNCIE ESOS CRITERIOS DEBE SER CONSIDERADA MERA ESPECULACIÓN

