La CNMV anunciará el resultado de la oferta del BBVA sobre el Sabadell el 17 de octubre
- 1 minuto de lectura'
8 oct (Reuters) - Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV):
* ESTÁ PREVISTO QUE ANUNCIE EL RESULTADO DE LA OFERTA DEL BBVA SOBRE EL SABADELL EL 17 DE OCTUBRE
* LAS DECISIONES QUE SE DERIVEN DE ESE RESULTADO SE COMUNICARÁN AL MERCADO ESE MISMO DÍA, 17 DE OCTUBRE, DESPUÉS DE LA CITADA PUBLICACIÓN
* EN CASO DE QUE BBVA TUVIERA QUE FORMULAR UNA OPA OBLIGATORIA, LA CNMV DARÍA A CONOCER LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO EQUITATIVO, POR DEBAJO DEL CUAL NO SE PODRÍA SITUAR EL PRECIO FIJADO POR EL OFERENTE
* CUALQUIER AFIRMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO EQUITATIVO COMUNICADA AL MERCADO ANTES DE QUE LA CNMV ANUNCIE ESOS CRITERIOS DEBE SER CONSIDERADA MERA ESPECULACIÓN
Fuente de la información: https://tinyurl.com/e55rn6xj
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
