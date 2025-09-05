La CNMV autoriza la opa del BBVA sobre Banco Sabadell

(Añade detalles en los párrafos primero y segundo, posible menor aceptación en los párrafos tercero y cuarto)

MADRID, 5 sep (Reuters) - El supervisor del mercado de valores aprobó el viernes la oferta pública de adquisición (OPA) de 14.900 millones de euros de BBVA para adquirir Banco Sabadell.

Por otra parte, BBVA informó de que había recibido autorización de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, donde también cotizan sus acciones, para rebajar el umbral de aceptación de la OPA sobre Sabadell del 50% al 30% de los derechos de voto. No obstante, BBVA tendría que lanzar una segunda

opa

en efectivo en el plazo de un mes sobre el resto de las acciones de Sabadell.

La combinación de ambas entidades crearía un banco con alrededor de 1 billón de euros en activos totales, el mayor banco de España después de Caixabank, y

sería

la última consolidación en el sector bancario del país.

La autoridad española de defensa de la competencia y el Gobierno español han aprobado la adquisición, aunque con condiciones estrictas como no permitir una fusión completa de los dos bancos durante al menos tres años.

(1 dólar = 0,8542 euros) (Información de Jesús Aguado y Emma Pinedo, edición de Inti Landauro y Susan Fenton; editado en español por Irene Martínez)