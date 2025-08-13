La CNMV avisa de 17 “chiringuitos” financieros en Irlanda y Austria

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre 17 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Irlanda y Austria. La Autoridad del Mercado Financiero de Austria ha emitido avisos de 'althays-kredit.com', Artavion ('artavion.com'), Azaliumbit ('azaliumbit.com'), Trade Point PTY ('evpmarketgroup.com'), Zurich Commercial Bank ('zurichcommercialbank.com/'), Monair Bank ('monairbank.com/'), Kreditleben ('kreditleben.com'), Averonixtrader ('averonixtrader.com'), Finrextrader ('newservice.ru'), Nexirontrader ('nexirontrader-2-1-flex.vip', 'nexirontrader-2-1-flex.org', 'nexirontrader-2-1-flex.cfd', y 'nexirontrader.org').

De su lado, el Banco Central de Irlanda ha avisado de un clon de Loan 365 que actúa con el correo 'info@lendin-loans.com', de un clon de Ocorians Limited ('ocorianslimited.com/'), y otro de Pass Investment Managers ('PASS-IM.IO/' y 'passinvestmentmanagers.com/'). Asimismo también ha avisado de United Cash Loan ('unitedcashloan.net'), Lending Loans ('lending-loans.com' y Pecan Capital MG ('pecancapitalmg.com').

Por otro lado, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania ha avisado de que Neutrino Energy Property está ofreciendo al público valores sin el folleto informativo requerido por la normativa.

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.