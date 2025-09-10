La CNMV avisa de casi una treintena de “chiringuitos financieros” en Irlanda, Holanda y Luxemburgo

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre casi una treintena de entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo. El Banco Central de Irlanda ha emitido avisos de CFD Trades (http://cfdtrades247.com/), Magnum Options (magnumoptions.eu), CoinHive (coin-hive.io), Markets Yield (trading.markets-yield.com), Berkshire Consulting (berkshireconsulting.co) y Clear Choice Investments (clearchoice-investments-com). También ha puesto en alerta por las clonaciones de BW Financial Services (bwfinservices.ie/accounts@bwfinservices.com), Allianz Global Investors (en el correo 'andrew.neville@allianzgi.sbs') y People Finance Group (a través del correo 'info@peoplefinancegroup.com').

De su lado, la Autoridad Neerlandesa de los Mercados Financieros ha puesto el foco sobre EuroFingo (eurofingo.net/), Digital ForetressHub (digitalforestresshub.com/) y Aiglon Wealth (aiglon-wealth.com).

Por otro lado, la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo ha desplazado la atención hacia World In (worldinltd.com), MG Luxembourg (mgluxembourg.cm), Meta Partners (metapartnersco.com), Rothsay Consulting (rothsay-consulting.com), ASG Pro (asgpro.com), Vaduz & Overseas (vaduzoverseas.com), SFI (sfi-capital.com), Eld Asset Management (eldglobal.com), Solvery Investment Group (solveryigroup.com), Fastrecovery Solution (fastrecoverysolution.net).

Asimismo, el supervisor luxemburgués ha puesto sobre la pista de las clonaciones de Fidu Center (fiducenter.it/support@fidu-center.it), Arta Capital (arta-capital.com/contact@arta- capital.com), Fortuna Select Fund (info@fortunaselectfund.com), InvestCorp Europe (indexswiss.com/support@Indexswiss.com), Concord Partners Sicav (sicav-concorde.com y correos con la estructura 'xxx@acces-crd.com' y 'xxx@concorde- finance.com') y Chilla Capital ('nombre.apellido@chillacapital.com').

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.