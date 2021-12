La CNN despide definitivamente a Chris Cuomo por ayudar a su hermano, exgobernador de Nueva York

La cadena de televisión estadounidense ha confirmado este sábado que Chris Cuomo, uno de sus presentadores estrella, está definitivamente "despedido" y con "efecto inmediato", después de apartarlo temporalmente hace tan solo unos días mientras se examinaban si pudo ayudar a su hermano, Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, cuando éste se vio envuelto en un escándalo de presuntos abusos.

El presentador se encontraba hasta ahora "suspendido" de empleo, a la espera de una "evaluación adicional" que, finalmente, ha terminado por costarle el puesto. La cadena ha dicho contar con "información adicional" que efectivamente corroboraría las sospechas iniciales y pondría en duda la ética profesional del periodista.

La empresa puso en tela de juicio labor de Chris Cuomo después de que la Fiscalía de Nueva York, que investiga a su hermano, difundiera una serie de documentos en los que aparecen mensajes entre el presentador y varios exasesores del exgobernador.

Sospechan que ejerc√≠a tambi√©n como ayudante de su hermano, a pesar de que no recibiese remuneraci√≥n alguna, y que incluso pudo buscarle enlaces en los medios de comunicaci√≥n para preparar al equipo de Andrew Cuomo despu√©s de que varias mujeres comenzasen a hacer p√ļblicas sus historias de supuestos abusos.

"No soy un asesor. Soy un hermano. No tenía el control de nada. Estaba allí para escuchar y ofrecer mi opinión", ha justificado Chris Cuomo, que ha insistido este mismo sábado en que solo quería "ayudar". El presentador ha aplaudido la labor del equipo de su programa, a pesar de que al mismo tiempo ha reconocido que no quería terminar de esta forma su paso por la CNN.

Entre quienes se han alegrado p√ļblicamente de la ca√≠da en desgracia de Chris Cuomo est√° el expresidente Donald Trump, que ya celebr√≥ que la cadena le hubiese apartado.