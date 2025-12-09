La cocina italiana y el son cubano optan a ser Patrimonio Inmaterial de la Unesco

El comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco se reúne a partir de este martes en Nueva Delhi para debatir la inclusión de 68 candidaturas, entre ellas la cocina italiana, la práctica del son cubano y la fiesta india de Diwali.

La edición de este año está dominada por las prácticas manuales como la artesanía, entre ellas el arte Ñai'u po de Paraguay; las artes escénicas, como el circo de tradición familiar de Chile, y la cocina, como el plato egipcio del kushari.

Italia coronará dos años de campaña para inscribir su gastronomía, muy popular en el mundo, tras los pasos de otras tradiciones culinarias como la comida gastronómica de Francia y las cocinas tradicionales de Japón y México.

Actualmente, sólo algunas prácticas específicas, como el arte del "pizzaiolo" napolitano, están inscritas, pero Italia defendía el reconocimiento de toda su gastronomía, un "intercambio de sabores y conocimientos, recuerdos y emociones".

El país anfitrión, India, estará atento a la inscripción de la muy popular fiesta de Deepavali, también conocida como Diwali, un evento importante de la cultura hindú que celebra el triunfo de la luz sobre la oscuridad.

Millones de indios iluminan calles y templos con velas durante varios días, pero también lanzan innumerables cohetes, petardos y otros artefactos pirotécnicos que contribuyen a la alta contaminación en las grandes ciudades de India.

El comité también examinará nueve candidaturas musicales, entre ellas la práctica del son cubano, género musical bailable, resurgido gracias al proyecto Buena Vista Social Club a finales de la década de 1990.

El joropo de Venezuela, el konpa dirèk de Haití, el "cuarteto" de la ciudad argentina de Córdoba y la música y danza aymara de Moquegua en Perú también aspiran a este importante reconocimiento.

Siete países podrían ver por primera vez una candidatura inscrita en esta prestigiosa lista, entre ellos El Salvador con su cofradía de las flores y las palmas, durante la actual sesión del comité que se reunirá hasta el sábado.

Además de los 54 candidatos a la lista "representativa", once países optan a incluir su patrimonio inmaterial en la clasificación que "requiere medidas urgentes de salvaguardia", entre ellos la candidatura paraguaya y los procesos de construcción de la casa de quincha en Panamá.

sva-tjc/meb