17/10/2023 El barcelonés 'Sips' gana el premio a la mejor coctelería del mundo de 2023. El bar barcelonés 'Sips' ha ganado el premio a la mejor coctelería del mundo de 2023 en una ceremonia de entrega celebrada este martes en Singapur, tras encabezar la lista de los 'The World's 50 Best Bars'. ECONOMIA THE WORLD'S 50 BEST BARS

