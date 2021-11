La coctelería española Salmon Guru logra el Premio a la Hospitalidad de The World 50 Best Bars

19-11-2021 Coctelería Salmon Guru con Diego Cabrera y todo el equipo. Salmon Guru, la gastrococtelería de autor dirigida por el barman argentino Diego Cabrera, ha recibido el premio 'Michter's Art of Hospitality', un galardón otorgado por The 50 World's Best Bar que reconoce el trato al cliente y la hospitalidad y que pone en valor el trabajo diario del equipo, según ha informado en un comunicado. ECONOMIA SALMON GURU