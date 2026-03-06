La "colaboración leal" debe primar sobre la "confrontación" en la relación con EE.UU., dice Pedro Sánchez

La "colaboración leal" debe primar sobre la "confrontación" en la relación con Estados Unidos, afirmó este viernes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfrentado con Donald Trump por la guerra contra Irán, que para el dirigente socialista es "un extraordinario error"

Las relaciones bilaterales deben abordarse "desde la apertura, desde el respeto y desde la colaboración leal", en "un atlantismo donde el derecho internacional y las reglas sean la columna vertebral" y "no la confrontación", dijo Sánchez en conferencia de prensa en Huelva, en el sur del país, donde sostuvo un encuentro con su homólogo portugués, Luis Montenegro

España y Estados Unidos viven una semana de roces y cruce de acusaciones después de que Madrid le negara el uso de las bases de Rota y Morón, en el sur, a los aviones que participan en la campaña militar contra Irán

El viernes, Sánchez insistió en sus críticas a la guerra

"Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, es un extraordinario error que vamos a pagar", dijo Sánchez, con el alza del precio del petróleo y el gas y el "número de víctimas y el dolor y el sufrimiento" en una región que "viene sufriendo desde hace ya muchos años con sucesivas crisis"

"Creo además que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado, o se está cometiendo un error, que es el caso", agregó

Al ser preguntado por una periodista sobre las críticas de Donald Trump, Sánchez pareció querer calmar los ánimos: "tengo un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos y una enorme admiración por la sociedad estadounidense", expresó

"Las amenazas y las acusaciones no son el camino adecuado para la relación entre aliados", dijo de su lado el portugués Luis Montenegro, que afirmó que "Portugal no contribuirá a aumentar esa tensión. contribuirá precisamente a lo contrario: a intentar distender la situación"

Más allá del tema de la guerra, Trump reprocha desde hace meses a España no aumentar su gasto militar hasta el 5% del PIB, como establece el nuevo objetivo de la OTAN impulsado por el presidente estadounidense, a lo que Madrid se niega

El martes, Trump acusó a España de ser un aliado "terrible" y su Gobierno amenazó con suspender el comercio bilateral

Sánchez le respondió con la frase "no a la guerra", argumentando que se trata de una acción bélica fuera del marco internacional

Trump volvió a la carga el jueves al declarar al periódico New York Post que "España es una 'loser' (perdedora)"