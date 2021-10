La Colección Historia Fundamental, al rescate de los hechos "olvidados" entre España e Iberoamérica

El historiador Alfredo Alvar ha presentado su libro 'Espejos de príncipes y avisos a princesas. La educación palaciega en la Casa de Austria', pistoletazo de salida del proyecto 'Colección Historia Fundamental' de Fundación Banco Banco Santander, que recogerá episodios, hechos y personajes olvidados, no esclarecidos o ignorados de la realidad española e iberoamericana entre los siglos XVI y XVIII.

"Hay una necesidad en la sociedad de conocer más la historia, además la historia está dando nuevas aristas. Se necesita más humanismo que nunca", ha explicado el responsable de la colección, Francisco Javier Expósito.

"Creo que el español que no conoce América, no conoce España. Si uno no conoce América, es que sale por la calle y no se puede entender a sí mismo. No nos podemos entender si no tenemos sensibilidad cotidiana y permanente sobre qué es América, desde el sur de Estados Unidos hasta Ushuaia", ha señalado Alvar.

Este libro iniciático repasa los cimientos educativos del Imperio español y su élite de gobierno durante los reinados de la Casa de Austria. "A los reyes se les enseñaron, y los reyes aprendieron. Nuestro patrimonio cultural hoy en día se debe en buena medida a la sensibilidad cultural y a los conocimientos de un Felipe II o un Felipe IV", ha expresado Alvar.

'Espejos de príncipes y avisos a princesas' relata un estudio cronológico de las instrucciones o espejos de príncipes y de los preceptores de infantes e infantas. Además, trata el erasmismo, la gramática, la caligrafía o el estado de las escuelas, y descubre la importancia e influencia de las reinas en la educación de sus hijos.

Según ha informado Alvar, se plasma la evolución del humanismo a la cultura del barroco. "Me interesaba ver quiénes fueron los maestros, cómo se seleccionaban, y luego una vez que estaban localizados todos estos, quiénes eran: dónde habían estudiado, qué bibliotecas tenían, qué libros habían escritos, cuáles eran las fuentes a la hora de escribir sus libros", ha señalado Alvar.

"Esto no es solamente un espejo, es una ventana directa a la intimidad de personajes que estamos acostumbrados a ver a través de los cuadros famosos. Es como si entráramos en un cuadro de Velázquez, pero los personajes empiezan a hablar. Y no a hablar engoladamente o con discursos oficiales, sino que estamos viendo su vida cotidiana en el aspecto más delicado e íntimo, que es la responsabilidad que tenían porque iban a ser reyes o reinas", ha calificado el historiador mexicano Enrique Krauze sobre el libro de Alfredo Alvar.

Krauze ha señalado que, de este libro, le ha interesado particularmente los capítulos que le dedica a la educación en los "indios de España". "Me recordó mis visitas a las viejas capillas de principios del siglo XVI de México. Pocas cosas hay más conmovedoras que llegar a esos lugares -ahora desiertos-, pero son capillas abiertas porque iban miles de indígenas a recibir la instrucción. Instrucciones similares a las que estamos atestiguando en el libro", ha explicado el ensayista.

Fundación Banco Santander ofrece también siete podcast divulgativos sobre la formación de los Austrias y sus anécdotas. Por otro lado, Alfredo Alvar ha dedicado dentro de 'Espejos de príncipes y avisos a princesas' un capítulo a las cartillas de lectura que se utilizaban en España. Asimismo, ha destacado que "esas mismas cartillas" se exportaban a América.