La colegiada Marta Frías Acedo anuncia su retirada del arbitraje

La colegiada extremeña Marta Frías se despedirá este sábado del arbitraje tras dirigir el encuentro entre el Athletic Club y la UDG Tenerife de la Finetwork Liga 2022-2023, una etapa que cierra agradecida y que le ha dado "todo".

Frías, adscrita al Colegio Aragonés, pondrá fin a una carrera de más de dos décadas, lo que le convierte en una de las pioneras del arbitraje femenino en España. El pasado 22 de enero se encargó de arbitrar la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y la Real Sociedad.

"Imagino que es cierto que la vida es una suma de etapas, y que cada etapa dura su tiempo, que madurar es abrazarlas todas. Que quererse es admitir que la caída no impide un nuevo alzamiento y que quien no se resiste a decir adiós cuando corresponde, gana. Y yo hoy he ganado: amig@s, viajes, experiencias, lágrimas, sonrisas, personas que en algún momento, sin más, te cambian la vida", señaló Frías en una carta publicada por la RFEF.

La cacereña recordó que es "una persona que piensa que es tan importante aguantar como saber cuándo toca irse". "Tal vez la vida no solo son trenes a los que subir, sino también estaciones en las que bajar. Y yo, me bajo aquí, en la estación de las gracias", aseguró.

En este sentido, la árbitra dio las gracias a la RFEF y su presidente Luis Rubiales "por toda la implicación y afecto que ha tenido siempre con el colectivo arbitral y de manera extraordinaria con las árbitras", al Comité Técnico de Ábritros y su presidente, Luis Medina Cantalejo, a la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF); al Comité de Árbitros de Aragón, y a sus compañeros y compañeras del estamento arbitral.

"Gracias a todas las personas que han sido necesarias para que, de una manera u otra, siguiera creciendo. No hace falta nombrarlas, ellas saben que detrás de cada sonrisa está la mía. Gracias a mi familia por creer siempre en mí, por mostrarme todo su apoyo incondicional durante todos estos años. Sin ellos no hubiera sido posible", añadió.

"Pero, sobre todo, gracias al arbitraje, por permitirme sentir tantas emociones, por darme tantos momentos de felicidad, por haberme enamorado de esta manera tan diferente. Él me lo ha dado todo y espero poder devolverle un poquito de ese cariño. Me voy feliz y orgullosa de ver la evolución que ha tenido el arbitraje femenino desde que comencé, ¿quién me lo hubiera dicho?", aseguró.

Finalmente, cerró su carta de despedido animando "a las nuevas generaciones a que prueben a coger un silbato, a que se apunten a ser árbitra, a que dejen que se convierta en una de sus pasiones". "Ha sido un privilegio y un honor haber sido árbitra", sentenció.

Europa Press