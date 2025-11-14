La colisión de dos furgonetas en la CM-3201 en Casas Ibáñez deja un fallecido
LA NACION
ALBACETE, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
La colisión entre dos furgonetas registrada en el kilómetro 31 de la CM-3201, en el término municipal de Casas Ibáñez, se salda con el conductor de una de ellas fallecido.
Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-la Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar pasadas las 8.00 horas de este viernes.
En el operativo trabajan bomberos de Casas Ibáñez, para excarcelar el cuerpo del fallecido que ha quedado atrapado tras el impacto, Guardia Civil, médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, que atiende al otro conductor que también ha resultado herido.
