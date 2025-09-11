La colombiana Arango arrolla a Storm y avanza a cuartos de final del WTA de Guadalajara

La colombiana Emiliana Arango se clasificó a los cuartos de final del torneo WTA 500 de Guadalajara el jueves al vencer en segunda ronda a la australiana Storm Hunter con un doble 6-2.

Tras un retraso de más de una hora por lluvia, Arango, número 86 del mundo, se impuso a Hunter (1269) en una hora y siete minutos.

Sólida desde el fondo de la cancha y eficaz a la hora de devolver, la tenista originaria de Medellín arrolló a la australiana, que cometió 34 errores no forzados.

"Sabía que ella le pega muy fuerte a la pelota y que iba a tratar bastante rápido, decidí salir a tirarle arriba y abajo, a los lados, pero nada a la altura de la cintura, porque es muy dura y, como es zurda, a veces no alcanzas a ver la bola", comentó Arango después del partido.

La rival de Arango en la siguiente ronda salía más tarde del partido entre la letona Jelena Ostapenko, tercera preclasificada, y la canadiense Marina Stakusic.

El torneo WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del jueves

- Segunda ronda

Emiliana Arango (COL) derrotó a Storm Hunter (AUS) 6-2, 6-2

