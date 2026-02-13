La colombiana Ecopetrol estima utilidad neta de entre 1 y 2 billones de pesos en cuarto trimestre 2025

BOGOTÁ, 13 feb (Reuters) - La utilidad neta del conglomerado energético colombiano Ecopetrol se habría ubicado en un rango de entre uno y dos billones de pesos (entre US$272,7 y US$545,5 millones) en el cuarto trimestre del año pasado, revelaron el viernes estimaciones de la empresa en su página de Internet.

La firma no suministró una variación porcentual de las proyecciones.

Pero los pronósticos se compararían con una utilidad neta de 2,56 billones de pesos (US$698,3 millones) que Ecopetrol reportó en el tercer trimestre del 2025 y de 3,89 billones de pesos (US$1.061 millones) en el cuarto trimestre del 2024.

En tanto, la producción de Ecopetrol en el cuarto trimestre habría alcanzado un rango de entre 725.000 y 735.000 barriles equivalentes de petróleo promedio día (bpd), menos que los 751.000 bpd en el tercer trimestre.

Según la actualización operativa de Ecopetrol, los ingresos totales del grupo energético -controlado en su mayoría por el estado colombiano-, se habrían situado en un rango de entre 26 y 30 billones de pesos en el periodo entre octubre y diciembre del 2025.

Por su parte, el Ebitda habría alcanzado entre 9 y 11 billones de pesos en el último trimestre del año pasado.

La empresa tiene previsto publicar sus resultados financieros correspondientes al 2025 en la primera semana de marzo.

(1 dólar = 3.665,78 pesos)

(Nelson Bocanegra)