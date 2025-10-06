La colombiana Ecopetrol obtiene autorización ambiental para desarrollar proyecto de regasificación en Coveñas

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Cenit, filial de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, ha recibido la autorización favorable de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para desarrollar un proyecto de regasificación en su terminal marítima localizada en Coveñas (Colombia), según ha informado la firma en un comunicado.

El proyecto, liderado por Ecopetrol, contempla un anclaje de una unidad flotando de almacenamiento y regasificación que recibirá cargamentos de gas natural importado.

De esta manera, la compañía logrará habilitar una conexión que supere las actuales restricciones de transporte existentes entre la costa caribe y el interior del país.

Según ha avanzado Ecopetrol, la previsión es iniciar la comercialización del gas natural destinado a atender la demanda nacional antes de que finalice el año 2025 y abrir en los próximos días el proceso vinculante para contratar los servicios de regasificación de la unidad flotante.

Esta aprobación se suma a los resultados de los estudios técnicos adelantados y completados por Ecopetrol en conjunto con expertos internacionales durante 2025 acerca de la profundidad y las condiciones de operación, entre otras variables relevantes para el proyecto.

"Más que una obra de infraestructura, su desarrollo ratifica el compromiso de Ecopetrol con un suministro confiable y eficiente de gas natural, un energético esencial para el bienestar de las familiar, la competitividad de las industrias y el crecimiento económico", indicó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.