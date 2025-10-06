LA NACION

La colombiana Ecopetrol obtiene autorización ambiental para desarrollar proyecto de regasificación en Coveñas

Economía: La colombiana Ecopetrol obtiene autorización ambiental para desarrollar proyecto de regasi

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La colombiana Ecopetrol obtiene autorización ambiental para desarrollar proyecto de regasificación e
La colombiana Ecopetrol obtiene autorización ambiental para desarrollar proyecto de regasificación e

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Cenit, filial de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, ha recibido la autorización favorable de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para desarrollar un proyecto de regasificación en su terminal marítima localizada en Coveñas (Colombia), según ha informado la firma en un comunicado.

El proyecto, liderado por Ecopetrol, contempla un anclaje de una unidad flotando de almacenamiento y regasificación que recibirá cargamentos de gas natural importado.

De esta manera, la compañía logrará habilitar una conexión que supere las actuales restricciones de transporte existentes entre la costa caribe y el interior del país.

Según ha avanzado Ecopetrol, la previsión es iniciar la comercialización del gas natural destinado a atender la demanda nacional antes de que finalice el año 2025 y abrir en los próximos días el proceso vinculante para contratar los servicios de regasificación de la unidad flotante.

Esta aprobación se suma a los resultados de los estudios técnicos adelantados y completados por Ecopetrol en conjunto con expertos internacionales durante 2025 acerca de la profundidad y las condiciones de operación, entre otras variables relevantes para el proyecto.

"Más que una obra de infraestructura, su desarrollo ratifica el compromiso de Ecopetrol con un suministro confiable y eficiente de gas natural, un energético esencial para el bienestar de las familiar, la competitividad de las industrias y el crecimiento económico", indicó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

LA NACION
Más leídas
  1. Ya no se puede jugar contra Barracas Central
    1

    Ya no se puede jugar contra Barracas Central

  2. Cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0
    2

    Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0

  3. IRSA revoluciona al mundo de las oficinas: abrió un edificio tipo club con pádel, siestario y videojuegos
    3

    IRSA abrió un edificio de oficinas tipo club con pádel, siestario y videojuegos

  4. Qué pasó con el vecino acusado de gritar "qué asco, judía" y que le tiró un fierro por la ventana
    4

    La madre del agresor que atacó a una vecina con un fierro dijo a las autoridades que lo trasladó “para evitar problemas”

Cargando banners ...