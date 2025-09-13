La colombiana Natalia Linares entra en la final mundial de salto largo

La colombiana Natalia Linares se clasificó por primera vez para la final de un Mundial de atletismo absoluto, este sábado en Tokio, en el primer día de la competición.

Linares (22 años) fue sexta en el global de resultados de la ronda de clasificación al llegar a 6,66 metros, lo que le permitió estar entre las doce que pelearán el domingo por las medallas.

La saltadora cafetera, vigente campeona panamericana y que fue subcampeona mundial Sub-20 en 2022, confirma así su progresión, después de haberse quedado en la ronda de clasificación, muy lejos de la final, tanto en el anterior Mundial de Budapest 2023 (25ª) como en los Juegos Olímpicos de París del año pasado (22ª).

Linares será la única presencia latinoamericana en la final ya que las puertorriqueñas Alysbeth Felix Boyer y Paola Fernández quedaron eliminadas pese a quedar muy cerca de las finalistas, 13ª y 14ª respectivamente, ambas a solo dos centímetros de entrar entre las doce mejores.

La estadounidense Tara Davis-Woodhall, subcampeona mundial y campeona olímpica, fue la que más lejos llegó en esta ronda de clasificación, hasta 6,88 metros.

No pudo participar en esta ronda clasificatoria la española Fátima Diame, pupila del cubano Iván Pedroso y que el viernes fue declarada baja de última hora por una lesión.

