La colombiana Pajón en busca de culminar en París una carrera de leyenda

Mariana Pajón, la Reina del BMX, quiere recuperar su corona. Después de sus dos oros en Londres-2012 y Rio de Janeiro-2016, la subcampeona olímpica en Tokio aspira a poner en París el broche dorado a una carrera legendaria.

Con 32 años, su cuerpo no es el mismo que conquistó la gloria en la capital británica doce años atrás o en Rio hace ocho años, pero, aunque no llega en su mejor momento y las lesiones y caídas han lastrado su rendimiento los últimos meses, cuenta con la ambición y la experiencia suficientes para ganarse el respeto de sus adversarias y para que la posibilidad del podio no sea una entelequia.

No subió al podio en los Mundiales BMX Racing UCI este año después de haberse ido al suelo en semifinales en Rock Hill, ni en ninguna de las pruebas de la Copa del Mundo en 2024, pero acude a la capital francesa con la vitola de haber conquistado el año pasado su tercer oro panamericano.

Pajón, cuyo nombre figura en el libro Guinness como la mujer con más medallas olímpicas en la disciplina, había afirmado en una entrevista a la AFP que "sueña" con el oro en París-2024 y, como reconocía en esa entrevista, "la adicción a ganar nunca se ha acabado".

Aunque deberá hacer frente a rivales con experiencia acreditada: para la neerlandesa Laura Smulders, la estadounidense Alise Willoughby y la australiana Lauren Reynolds, los de París serán también sus cuartos Juegos Olímpicos.

Pajón lidera una delegación colombiana de BMX Racing en la que figura otra mujer, Gabriella Bolle Carrillo -bronce en los Panamericanos-, y tres hombres (Diego Alejandro Arboleda, Mateo Carmona y Carlos Ramírez Yepes, bronce en los dos últimos Juegos Olímpicos).

- Salir bien y evitar caídas -

Los pedalistas colombianos llegan a la pista de de BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines, en la periferia de París, con el objetivo de añadir nuevas medallas a la cifra de seis preseas logradas desde que apareciera la disciplina en los Juegos de Pekín-2008.

La representación sudamericana se completará con la brasileño Paola Reis, el argentino Gonzalo Nahuel Molina, el chileno Mauricio Molina y el ecuatoriano Alfredo José Campo.

Ante la ausencia del vigente campeón olímpico masculino, el neerlandés Niek Kimmann, el rival a batir será la armada anfitriona, con Romain Mahieu, campeón del mundo 2023, y Joris Daudet, campeón del mundo en 2024, que entre los dos se han repartido la mayoría de las victorias en Copa del Mundo.

Aunque tanto hombres y mujeres son conscientes de que en una disciplina ultraexplosiva -un esfuerzo cercano al medio minuto en un circuito con baches- saben que la salida será crucial, y que las caídas, frecuentes, pueden tener su incidencia en el podio final.

- Programa del BMX Racing en los Juegos Olímpicos de París-2024, jueves y viernes:

. Jueves 1 de agosto:

A partir de las 18H00 GMT: Cuartos de final hombres (tres mangas, seguidas de un repechaje)

A partir de las 18H20 GMT: Cuartos de final mujeres (tres mangas, seguidas de un repechaje)

. Viernes 2 de agosto:

A partir de las 18H00 GMT: Semifinales hombres (en tres mangas)

A partir de las 18H15 GMT: Semifinales mujeres (en tres mangas)

19H35 GMT: Final hombres (en una sola manga)

19H50 GMT: Final mujeres (en una sola manga)

Iga/ma

AFP