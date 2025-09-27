La colombiana Un poeta, premio a la mejor película latinoamericana en San Sebastián

La película "Un poeta", del director colombiano Simón Mesa Soto, ganó este sábado el premio a la mejor película latinoamericana en la 73ª edición del Festival de cine de San Sebastián, en el norte de España.

"Es duro hacer cine en Latinoamérica. Son años y años para sacar una película adelante, entonces es más que natural que dedique este premio a todas las personas que están intentando hacer una película en Latinoamérica", dijo Mesa Soto al recibir el galardón en la gala de premiación del certamen en la ciudad vasca.

El protagonista de "Un poeta" es Óscar Restrepo, un poeta que acabó sin brillar a la altura de lo que prometía, en cuya vida aparece una prometedora adolescente a la que ve como un diamante literario en bruto.

Mesa Soto, nacido en Medellín hace 39 años, es un habitual de los festivales de cine. Su película de graduación, "Leidi", ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes en 2014.

"Un poeta" concursaba con otras once producciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay.

