La colombiana Uniban mostrará en Fruit Attraction 2025 su modelo de agroindustria con propósito

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

La empresa colombiana Uniban, la mayor exportadora de banano de Colombia, participará en la feria Fruit Attraction 2025, que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con el objetivo de mostrar su modelo de agroindustria con propósito, basando en proyectos de valor compartido en regiones como Urabá y Magdalena, según ha informado a través de un comunicado.

"Queremos que el público europeo conozca de primera mano el impacto positivo que estamos generando en las comunidades rurales de Colombia, al mismo tiempo que reafirmamos nuestro liderazgo como exportadores de frutas y snacks con propósito", destacó el presidente de Uniban, Manuel Laborde.

Las exportaciones de Uniban se sitúan entre los 36 millones y 40 millones de cajas de banano que llegan en especial a Europa, donde se concentra el 90% del volumen enviado. Estados Unidos es el segundo mercado más importante para esta empresa.

Uno de los ejes centrales de la presencia de esta compañía en Fruit Attraction será el desarrollo rural y la inclusión social en Colombia, puesto que su plantilla está compuesta por más de 11.000 trabajadores agrícolas, que reciben salarios un 73% superiores al mínimo legal, junto con acceso a vivienda, salud y educación para sus familias.

Adicionalmente, Uniban trabaja con cooperativas de pequeños productores de Santa Marta y facilitar de esta manera el acceso a mercados internacionales de compañías que generan progreso en territorios que históricamente han sido golpeados por el conflicto armado que sufre el país.

En esta feria, la firma también aprovechará para exhibir su apuesta logística con el desarrollo del puerto Antioquía, una infraestructura que permitirá optimizar tiempos, reducir costes y minimizar la huella ambiental en el transporte de frutas hacia países de cualquier parte del mundo.