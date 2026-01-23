La Comisión de DDHH de la ONU prolonga su misión de investigación sobre Irán

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una moción para prolongar por un año su investigación sobre la situación en Irán, en medio de una represión brutal de protestas antigubernamentales, que dejó miles de muertos.

Con 25 votos a favor y siete en contra, además de 15 abstenciones, la Comisión respaldó una resolución que extiende y amplía el mandato de investigadores independientes para recopilar información y garantizar que se rindan cuentas por violaciones de derechos humanos en el país.

El organismo expresó su alarma por "la escala sin precedentes de la represión de las protestas pacíficas por parte de las fuerzas de seguridad" en Irán.

"No se puede tolerar un clima de miedo e impunidad sistemático. Las víctimas y supervivientes merecen verdad, justicia y rendición de cuentas", dijo el embajador islandés, Einar Gunnarsson, al presentar el texto de la moción.

La resolución adoptada faculta al órgano investigador a examinar "denuncias de graves violaciones y abusos recientes y en curso, así como delitos cometidos en relación con las protestas".

En la sesión, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, pidió a las autoridades iraníes que pongan fin a la "brutal represión".

Turk lamentó que "miles" de personas hayan muerto a causa de la represión.

"Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que reconsideren, que se retiren y que pongan fin a su brutal represión, incluidos los juicios sumarios y las sentencias desproporcionadas", dijo.

El embajador de Irán, Ali Bahreini, criticó la reunión de este viernes, que consideró "una herramienta de presión contra Irán".