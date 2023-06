La comisión de diálogo propone cambios para que dos destacados opositores puedan concurrir a las urnas en 2024

Los opositores, Khalifa Sall y Karim Wade, han sido condenados en los últimos años en sendos casos por corrupción

La comisión del diálogo nacional impulsada por el presidente de Senegal, Macky Sall, para abordar las tensiones políticas en el país ha propuesto cambios a la legislación electoral para que los destacados opositores Khalifa Sall y Karim Wade, condenados por corrupción, puedan presentarse a las presidenciales de 2024.

El organismo, cuyos trabajos han sido boicoteados por parte de la oposición, incluido el partido de Ousmane Sonko --recientemente condenado a dos años de cárcel por "corrupción de la juventud tras ser denunciado por violación, cargos desestimados--, ha apostado por introducir estos cambios para incluir a Sall y Wade en el registro de candidatos.

Wade, del Partido Democrático Senegalés (PDS), fue condenado en 2015 por enriquecimiento ilícito, mientras que Sall, antiguo alcalde de la capital, Dakar, fue sentenciado en 2018 por malversación. Ambos rechazaron los cargos y afirmaron que se trataba de juicios polítizados para apartarlos de la vida pública.

El acuerdo contempla que "las personas que, afectadas por una incapacitación electoral tras una condena, se beneficien de la rehabilitación tras una medida de amnistía o gracia" puedan "inscribirse en las listas electorales, siempre que sea antes de que expire el plazo correspondiente a la duración de la pena pronunciada".

Por otra parte, los trabajos han derivado en un acuerdo sobre los aspectos técnicos para la puesta en marcha de los pactos sobre una auditoría del censo, una revisión de un artículo de la Constitución sobre el estatuto de la oposición y un acceso equitativo de todas las entidades políticas a los medios públicos de cara a la campaña, según el portal de noticias Seneweb.

El diálogo fue lanzado a finales de mayo por el presidente senegalés, que apuntó a un "deber " de reunirse para "deliberar sobre asuntos comunes, las conquistas democráticas, las normas sobre las que se funda la nación, el Estado de Derecho, al República y sus instituciones".

Asimismo, dijo que "no hay democracia sin libertad como no puede haber libertad sin responsabilidad", agregando que el diálogo nacional, al que no han asistido algunas formaciones opositoras, "debe marcar el compromiso individual y colectivo para revivir valores como la paz, la estabilidad y la armonía social".

Las tensiones han ido al alza durante los últimos meses, especialmente a raíz de los procesos judiciales abiertos contra Sonko, que ha denunciado una persecución judicial. La represión de las protestas de sus seguidores se han saldado con más de 15 muertos y han llevado a Naciones Unidas a pedir investigaciones "independientes y exhaustivas" sobre los incidentes.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el presidente de Senegal tiene planes de presentarse a un tercer mandato. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad, si bien el mandatario ha defendido que sería legal que se presentara a las urnas, extremo que aún no ha confirmado.

