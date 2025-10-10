La Comisión de Venecia ve problemas de "politización externa e interna" en los modelos propuestos para elegir al CGPJ
MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha aprobado un dictamen en el que asegura que ve problemas de "politización externa e interna" en las dos propuestas de modelos de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español que le envió España. Según ha informado el órgano europeo, en el dictamen recuerda que los miembros de instituciones como el CGPJ "deben ser jueces elegidos por sus pares de forma que se garantice una amplia representación del poder judicial"; sin embargo, avisa de que el sistema de elección no debe estar protegido no solo de "la influencia política externa" sino también de "la politización interna".
La Comisión de Venecia se pronuncia a petición de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, que se dirigió al órgano consultivo del Consejo de Europa después de que el Pleno del gobierno de los jueces españoles aprobara en febrero las dos propuestas que surgieron en su seno --una del bloque conservador y otra del progresista-- sobre el modelo de elección de los vocales.
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
