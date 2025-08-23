La Comisión Electoral siria relega a Sueida y las regiones kurdas en las próximas elecciones legislativas

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Suprema para las Elecciones de la Asamblea Popular siria ha planteado posponer la celebración de las elecciones legislativas previstas para septiembre en las regiones de Sueida --tras los conflictos entre milicias drusas y beduinas-- y en la Rojava, la parte siria del Kurdistán, controlada por las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

Un portavoz del organismo electoral ha confirmado que la votación no se celebrará en estas dos zonas en declaraciones a la televisión kurdo-iraquí Rudaw y también la televisión siria Siria TV ha confirmado esta información.

En concreto, Siria TV cita un documento oficial de la Comisión en el que se prevé aplazar los comicios en Sueida, Hasaka y Raqa --gobernada por la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES)-- por motivos de seguridad. El portavoz de la Comisión, Nawar Najma, ha explicado a Siria TV que este aplazamiento busca que haya "una representación justa" de estas tres provincias y por ello se reservarán los escaños correspondientes hasta que se vote.

La Comisión ha tomado la decisión para garantizar "que existan las condiciones adecuadas y una situación de seguridad" para el proceso electoral, ha apuntado Najma.

La nueva legislación electoral veta a antiguos ministros y gobernadores del régimen del depuesto presidente Bashar al Assad, por lo que no podrán ser candidatos a diputado.

"El sistema electoral provisional prohíbe que haya candidatos que defiendan la división, la secesión y que aspiren a apoyos externos, así como a simpatizantes del antiguo régimen", según la normativa.

La nueva Asamblea Popular tendrá 210 miembros, dos tercios elegidos conforme a la nueva normativa y un tercio asignado a las distintas gobernaciones en función de su población. La votación está prevista entre el 15 y el 20 de septiembre.

Los acercamientos entre el Gobierno de Damasco y las autoridades del noreste de siria se han deteriorado enormemente en las últimas semanas. El pasado 9 de agosto, el Gobierno sirio anunció que no participará en las previstas conversaciones de París con las FDS tras denunciar la aparición de un proceso paralelo a sus negociaciones de integración nacional.

Este proceso se vio manifestado en la llamada Conferencia de Al Hasaka de esa semana, donde las FDS participaron junto a 400 personalidades políticas y religiosas, notables tribales de varias regiones sirias y representantes de la AANES, donde sus asistentes abogaron por la creación de una nueva Constitución y un sistema "descentralizado"; una noción diametralmente opuesta a las intenciones de Damasco.

Este mismo sábado, uno de los negociadores kurdos, Sanharib Barsoum, ha acusado a Damasco de hacer esfuerzos subrepticios para disolver todas las instituciones civiles y de seguridad de la administración autónoma.

Barsoum, jefe del Partido Unión Siria, aseguró a Rudaw que la delegación negociadora busca informar a todos los componentes de la sociedad en el noreste de Siria sobre los avances del diálogo, refiriéndose a la sesión celebrada en Hasaka con representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Barsoum señaló que lo que quedó claro durante las rondas anteriores fue que Damasco "quiere disolver todas las instituciones civiles, de seguridad y militares" de la región, mientras que la administración autónoma tiene un concepto diferente para la integración, basado en vincular las instituciones con sus homólogas en Damasco sin disolverlas, subrayando que este es un punto fundamental y sigue siendo motivo de disputa.