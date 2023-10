La Comisión Europea ha anunciado que triplicará "de inmediato" la ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza hasta superar los 75 millones de euros. Esta cifra supone un aumento de 50 millones de euros.

"Vamos a seguir colaborando estrechamente con la ONU y sus agencias para garantizar que esta ayuda llega a las personas que lo necesitan en la Franja de Gaza", ha explicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"La Comisión apoya el derecho de Israel a defenderse de los terroristas de Hamás con pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario. Estamos trabajando duramente para garantizar que los civiles inocentes de Gaza tengan apoyo en este contexto", ha añadido.

Von der Leyen ha comunicado este aumento al secretario general de la ONU, António Guterres, con quien ha mantenido una conversación telefónica en el marco de la ronda de contactos que Von den Leyen está manteniendo con distintos dirigentes mundiales.

Por su parte, el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, ha resaltado que "la Comisión está haciendo todo lo que está en su poder para suministrar ayuda humanitaria a los civiles de la Franja de Gaza".

"Al triplicar la ayuda humanitaria de la UE ayudaremos a grantizar que los civiles de Gaza tengan sus necesidades básicas cubiertas. Es esencial que haya acceso seguro y sin restricciones para la ayuda humanitaria", ha subrayado.

