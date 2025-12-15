La Comisión Europea espera firmar acuerdo con Mercosur a finales de año, dice portavoz
BRUSELAS, 15 dic (Reuters) - La Comisión Europea aún espera firmar el acuerdo comercial con Mercosur a finales de año, dijo el lunes un portavoz de la Comisión.
"El acuerdo es una cuestión de la máxima importancia para nuestra Unión Europea, desde el punto de vista económico, diplomático y geopolítico, pero también en términos de nuestra responsabilidad en la escena mundial", dijo a la prensa el portavoz Olof Gill.
Francia instó el domingo a la Unión Europea y a los países del Mercosur a aplazar su reunión prevista para diciembre, alegando que aún no se dan las condiciones para la firma del acuerdo comercial UE-Mercosur. (Reporte de Inti Landauro, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
