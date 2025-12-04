La Comisión Europea limita a 91 municipios catalanes el área de exclusión por la PPA

BARCELONA, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea (CE) ha limitado a 91 municipios catalanes la zona infectada por peste porcina africana (PPA) en la provincia de Barcelona, y deja fuera las comarcas de Osona y el Lluçanès, las principales zonas productoras de porcino en la provincia de Barcelona, así como la zona de Lleida.

En la decisión de ejecución publicada este jueves y consultada por Europa Press, la CE detalla que los municipios afectados están ubicados en las comarcas del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, el Baix Llobregat, la Anoia, el Alt Penedès y el Bages.

Esta decisión se ha tomado tras la confirmación de los primeros casos de la enfermedad el pasado viernes, que se han elevado a nueve hasta este jueves, aunque aún hay cadáveres de jabalíes encontrados que se deben analizar.

Esta delimitación de las poblaciones afectadas permite a las empresas exportadoras de fuera del radio mantener las ventas a países como China, que ha aceptado la regionalización en las exportaciones.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca está en negociaciones para que otros países sigan el ejemplo de China y no cierren las exportaciones de toda España.