La Comisión Europea pide a Shein información sobre la venta de productos ilegales

BRUSELAS, 26 nov (Reuters) -

La Comisión Europea ha pedido a la plataforma en línea Shein que facilite información sobre la venta de productos ilegales con arreglo al Reglamento de Servicios Digitales de la UE, según informó el miércoles en un comunicado. La petición se hizo después de que se descubrieran productos ilegales a la venta en Francia.

"La Comisión sospecha que el sistema de Shein puede suponer un riesgo sistémico para los consumidores de toda la Unión Europea", señala el comunicado.

Shein debe ahora facilitar a la Comisión detalles exhaustivos y documentación interna sobre las medidas que adopta para proteger a los menores de contenidos inadecuados para su edad y sobre las medidas que toma para evitar que circulen productos ilegales en su plataforma.

Shein no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El Reglamento de Servicios Digitales exige a los grandes mercados de consumo en línea que actúen con la diligencia debida en relación con los productos que se venden en sus plataformas y que retiren o bloqueen el acceso si tienen conocimiento de contenidos ilegales.

El Gobierno francés ha pedido la suspensión de Shein en Francia durante tres meses por la venta de muñecas sexuales infantiles y armas prohibidas. La vista tendrá lugar el 5 de diciembre. La empresa desactivó su mercado —donde terceros vendedores ofrecen sus productos a compradores de todo el mundo— en Francia el 5 de noviembre.

(Información de Charlotte Van Campenhout, Helen Reid; edición de Benoit Van Overstraeten, Kirsten Donovan; edición en español de Paula Villalba)