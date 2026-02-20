La Comisión Europea tenía derecho a aceptar la invitación de la Junta de Paz, afirma su portavoz

BRUSELAS, 20 feb (Reuters) -

La Comisión Europea tenía derecho ‌a aceptar ‌la ⁠invitación para participar en la primera reunión de la Junta ​de Paz ⁠del presidente ⁠estadounidense, Donald Trump, a pesar ​de las críticas de varios Estados miembros, ‌según declaró el ​viernes una portavoz de ​la Comisión.

"Está dentro de las competencias de la Comisión aceptar invitaciones de este tipo", dijo la portavoz de la Comisión, Paula ​Pinho, a los periodistas en Bruselas.

El ⁠ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Barrot, el jueves ‌que la Comisión no debería haber aceptado la invitación.

"No había recibido ningún mandato del Consejo para hacerlo", afirmó en una publicación en la red social ‌X.

Pinho subrayó que la participación en la ⁠reunión no significaba que la ‌Comisión respaldara la Junta de ⁠Paz. "La participación de ⁠la comisaria Suica no supone un respaldo a la Junta de Paz, sino una clara señal de nuestro compromiso con Palestina ‌y la ​reconstrucción de Gaza", dijo. (Información de Andrew Gray; redacción de Bart Meijer; edición de Inti Landauro; editado ‌en español por Patrycja Dobrowolska)