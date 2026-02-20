La Comisión Europea tenía derecho a aceptar la invitación de la Junta de Paz, afirma su portavoz
BRUSELAS, 20 feb (Reuters) -
La Comisión Europea tenía derecho a aceptar la invitación para participar en la primera reunión de la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar de las críticas de varios Estados miembros, según declaró el viernes una portavoz de la Comisión.
"Está dentro de las competencias de la Comisión aceptar invitaciones de este tipo", dijo la portavoz de la Comisión, Paula Pinho, a los periodistas en Bruselas.
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Barrot, el jueves que la Comisión no debería haber aceptado la invitación.
"No había recibido ningún mandato del Consejo para hacerlo", afirmó en una publicación en la red social X.
"No había recibido ningún mandato del Consejo para hacerlo", afirmó en una publicación en la red social X.

Pinho subrayó que la participación en la reunión no significaba que la Comisión respaldara la Junta de Paz. "La participación de la comisaria Suica no supone un respaldo a la Junta de Paz, sino una clara señal de nuestro compromiso con Palestina y la reconstrucción de Gaza", dijo.