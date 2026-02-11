La Comisión Europea tomará medidas para mejorar la detección de drones

BRUSELAS, 11 feb (Reuters) - La Comisión Europea trabajará para mejorar las capacidades de detección de drones en Europa y propondrá garantizar los requisitos de registro e identificación, según ha anunciado el ejecutivo del bloque en un nuevo plan de acción publicado el miércoles.

El plan, que se centra en apoyar y animar a los Estados miembros a actuar de forma conjunta, surge tras los avistamientos de drones el año pasado, que alimentaron las preocupaciones en materia de seguridad y causaron perturbaciones, entre otros lugares, en los aeropuertos de Copenhague, Múnich y Bruselas.

Esos incidentes ocurrieron tras la incursión de unos 20 drones rusos en el espacio aéreo polaco en septiembre.

"Este uso malicioso o irresponsable de los drones afecta a la protección de infraestructuras críticas, así como a nuestras fronteras exteriores, puertos, centros de transporte y espacios públicos", dijo a los periodistas Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, quien añadió que Europa debe adaptar las normas para que los drones puedan ser identificados y rastreados.

El plan prevé reforzar la capacidad de pruebas contra drones, crear una etiqueta "" para identificar los equipos seguros y lanzar una convocatoria para que los países interesados se unan en la adquisición pública de sistemas contra drones, según informó la Comisión en un comunicado.

"Los drones maliciosos conectados a nuestra red 5G deben identificarse, rastrearse e interrumpirse rápidamente. Y los drones no conectados pueden detectarse con sensores celulares", dijo Virkkunen. (Información de Lili Bayer y Andrew Gray; edición de Benoit van Overstraeten; edición en español de Paula Villalba)