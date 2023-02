La Comisión Europea viaja a Kiev para tratar cara a cara los avances en su adhesión a la UE

La reunión tendrá lugar la víspera de la cumbre UE-Ucrania también en la capital ucraniana

Una quincena de comisarios europeos, con la presidenta Ursula von der Leyen al frente, viaja este jueves a Ucrania para tratar cara a cara con el Gobierno de Volodimir Zelenski los avances en la adhesión a la Unión Europea, en una nueva señal de apoyo político a Kiev y un mensaje claro al Kremlin de que el bloque no cejará en su apoyo.

"Hay que ser optimistas y al mismo tiempo realistas", ha afirmado en declaraciones a periodistas antes del viaje el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, recalcando que la adhesión debe seguir el proceso basado en reformas que "nadie puede saltarse".

Pese a que Bruselas y los Veintisiete han dado pasos sin precedentes para acercar a Ucrania a la UE, otorgándole en tiempo récord el estatus de candidato, el jefe de la diplomacia ha concluido que su entrada en el bloque no será "cosa de mañana". "Mañana y pasado mañana seguiremos hablando de una guerra sangrienta en Ucrania", ha señalado.

Así las cosas, la reunión entre la Comisión Europea y el Gobierno ucraniano servirá para profundizar el diálogo sobre el proceso de adhesión y pasar revista a la agenda de reformas de Kiev para integrarse en el bloque. La jornada posterior tendrá lugar una cumbre UE-Ucrania con la presencia del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Los países de la UE aceptaron el pasado junio su candidatura a ingresar en la UE siguiendo el dictamen de la Comisión Europea que avaló dar el paso, asumiendo que el país, en plena guerra con Rusia, abordará reformas de calado en el plano económico, jurídico y político.

En la capital comunitaria señalan que el contacto con las autoridades ucranianas es total y "no pasa un día" en el que Bruselas y Kiev no discutan los avances en la adhesión al club comunitario. No obstante, fuentes europeas mantienen el equilibrio con respecto a la idea de una entrada 'exprés' en el bloque, después de que Ucrania haya dicho que tiene un plan para poder entrar en la UE en el plazo de dos años.

"No hay dudas de que Ucrania será miembro de la UE cuando haya cumplido todas las condiciones", ha valorado dicha fuente, que asegura que la cita servirá para apoyar las reformas y reconocer los avances, pero insiste en "no especular" con las fechas. En este sentido, toca esperar a la primavera, cuando llegará un primer informe sobre los avances logrados por Ucrania en su senda europea.

Las últimas semanas, Bruselas ha valorado la lucha contra la corrupción de las autoridades ucranianas tras la creación de la nueva Fiscalía anticorrupción o la designación de un nuevo director de la órgano nacional de lucha contra la corrupción, esto se suma al cese de más de una decena de gobernadores, viceministros e incluso un asesor presidencial tras varios escándalos por sobornos.

En el capítulo de anuncios, se espera la confirmación oficial de que la UE aumentará la capacidad de su misión de entrenamiento a las tropas ucranianas para adiestrar a 30.000 militares, el doble del objetivo inicial, además de una partida de 25 millones para programas de desminado en el terreno y la adopción formal de la séptima tanda de 500 millones del fondo que usa la UE para sufragar el envío de armas de los Veintisiete a Ucrania.

